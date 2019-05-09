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Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı.

Atatürk Caddesi Kepçeli mevkisinde patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.

Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı.

Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Patlama nedeniyle yolda büyük su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, civardaki çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlarda hasar oluştu.

Bazı vatandaşlar, yaşananları cep telefonları ile kaydetti.

SİBESKİ ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

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Sivas su borusu patladı

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