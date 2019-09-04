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Sivas’ta şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 00:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı.

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta bir parkta unutulan sırt çantası ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 22.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Vefa Çocuk Parkı’nda meydana geldi. Park girişinde bir sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar şüpheli olduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantanın içinden makyaj malzemeleri çıktı.

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

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