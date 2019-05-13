Sivas'ta tarihi eser operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 12 gümüş sikke, 2 altın yüzük ve 6 parçadan oluşan altın taç ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mescitli köyü Taşlıdere mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, milattan önce 5 ve milattan sonra 1. yüzyıllar arası Grek, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 12 gümüş sikke, 2 altın yüzük ve 8 yapraklı, 6 parçadan oluşan altın taç bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarihi eserler muhafaza altına alındı.

