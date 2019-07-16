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Sivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi tarafından başlatılan 7 milyon lira maliyetli 'Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi' ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerini çevreleyen düzensiz binalar, cephe kaplamasıyla tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.

Sivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi tarafından başlatılan 7 milyon lira maliyetli 'Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi' ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerini çevreleyen düzensiz binalar, cephe kaplamasıyla tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.
​Sivas, kent meydanının etrafında bulunan yapıların, tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çalışmalar başladı. 3 milyon lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geri kalanı ise Sivas Belediyesi bütçesinden toplam 7 milyon lira maliyetli proje ile kent meydanında bulunan Selçuklu yapıtları Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli Medrese, Osmanlı dönemi Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Jandarma binası ile Sivas Valiliği binası gibi tarihi eserlerin çevresindeki binalara görüntü kirliliğini kaldırmak üzere cephe kaplaması yapılıyor. Haziran ayında başlayan çalışmaları Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yerinde inceleyerek işçilerle bir araya geldi. Şantiye alanını gezen Vali Ayhan ve Başkan Bilgin çalışmalar hakkında yüklenici firmadan da bilgi aldı. 3 etaptan oluşan projenin birinci etabının eylül ayında tamamlanması planlanıyor.
'SİVAS ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER KAZANACAK'
Proje hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu proje ile Sivas çok büyük bir değer kazanacak. Çok küçük bir dokunuşla güzel bir değer kazanacak. Belediyemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserler etrafındaki Cumhuriyet dönemi eserlerin mimarisi bozuk, görsellik problemi ve tabela kirliliği fazla olan bu yapıyı düzenleyerek, meydanla da uyumlaştırıldığı takdirde estetik bir görünüm kazanacak. Meydanımız zaten Türkiye'nin çok güzel bir meydanı, çok çok daha güzel olacak" dedi.
'MEYDANIMIZIN GÜZELLİĞİ DAHA DA ORTAYA ÇIKACAK'
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "İçerisinde bulunduğumuz meydan, Türkiye'nin 81 ilindeki en güzel meydanlardan birisidir. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Bu meydanın etrafındaki eski binalarda kent meydanındaki tarihi güzelliği gölgeleyecek bir görüntü kirliliği vardı. Geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın projesi, bizim de seçim vaatlerimiz arasında vardı. Göreve başlar başlamaz, tarihi kent meydanının güzelliğini ortaya çıkarmak için buradaki hak ve mülk sahipleriyle görüşerek çalışmaları başlattık. İhalemizi yaptık. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma yapılıyor. Kazasız belasız bir çalışma ile birlikte bu proje tamamlandığı zaman tarihi kent meydanımızın güzelliği daha da ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönem tüm kent meydanını çevreleyen, İstasyon ve Atatürk caddeleri de dahil olmak üzere Sivas'ın güzelleşmesi konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesiSivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesiSivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesiSivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesi

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