HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas’ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Sivas’ta tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Sivas’ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.Edinilen bilgilere göre olay Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta motosiklet arkasına bağladığı tekerlekli sepete iki çocuğu bindirerek trafiğe çıkan sürücü, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Edinilen bilgilere göre olay Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Motosikletinin arkasına bağladığı tekerlekli sepetin içine iki çocuğu bindirdikten sonra motosikletin üzerine de biri çocuk 3 kişi binerek trafiği çıkan sürücü hem canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu. Görenlerin pes dediği görüntüleri ise trafikte seyreden otomobil içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağızCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağız
İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağız
Erzincan'da KKKA paniği: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bir il için endişelendiren açıklama: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 28 Eylül hava durumu!
Bugün hava nasıl olacak?
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
İstanbul'da operasyon! Çocukları dilendiren çete çökertildi
Çete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldı
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.