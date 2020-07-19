HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi

Meteoroloji, Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından soğuk ve sert iklimi ile bilinen Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik aradı.

aa47b0fe-be92-4837-a1e5-2b2ba339578f

Kavurucu sıcaklarda dışarıda olan vatandaşlar, ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek elini yüzünü yıkayıp su içti. Sivaslılar, sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiklerini belirttiler.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Sıcaktan bunalan sahile koştuSıcaktan bunalan sahile koştu
Erken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisiErken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haber alınamıyordu! Kapı kırılıp içeri girdiler ve...

Haber alınamıyordu! Kapı kırılıp içeri girdiler ve...

Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu

Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu

Antalya'da sıcaktan bunalan sahile koştu

Sıcaktan bunalan sahile koştu

Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

1 tonluk kaya 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp eve isabet etti

1 tonluk kaya 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp eve isabet etti

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, 14 kişi yaralandı

Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.