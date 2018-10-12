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Sivas'ta terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta terör propagandasına gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen inşaat işçisi C.E'yi, kaldığı evde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sosyal medya terör propangası

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