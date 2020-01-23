Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki hastanede tedavi olduktan sonra Kavak köyüne gitmek için minibüs ve iki otomobille yola çıkan 7 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol açılarak araçlara ulaşıldı.

Araçlarda bulunan ve kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

