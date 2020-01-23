HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta tipi nedeniyle 3 araçta mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minibüs ile iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki hastanede tedavi olduktan sonra Kavak köyüne gitmek için minibüs ve iki otomobille yola çıkan 7 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yol açılarak araçlara ulaşıldı.

Araçlarda bulunan ve kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Rusya Devlet Başkanı Putin: "İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız"Rusya Devlet Başkanı Putin: "İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız"
Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardımŞırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürün kurtarma mahsur kalma Sivas

En Çok Okunan Haberler

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağladı ama kurtulamadı! Kahramanmaraş'taki kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Ağladı ama kurtulamadı! Kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

İncirlik'teki işçi kıyımına tepki! 469 işçi çıkarılmıştı

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD'den Çin'e seyehat uyarısı!

Tansiyon yine tırmanıyor! Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

İsrail'in iddiası sonrası gözler Beyaz Saray'a çevrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.