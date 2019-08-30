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Sivas’ta tır devrildi:2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza saat 06.30 sıralarında Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ta tır devrildi:2 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 14 AAH 421 plakalı tır Bostankaya köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücü ve yolcu Ş.C. yaralandı. Tırda sıkışan yaralılar Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta tır devrildi:2 yaralı

Sivas’ta tır devrildi:2 yaralı

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