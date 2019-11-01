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Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Beton Travers Fabrikası önünde meydana geldi. Fabrikadan çıkan Yasin Güngör yönetimindeki 33 KFT 93 plakalı TIR, Hayrullak Karabudak yönetimindeki 58 TC 286 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan Hakan Demir, Kenan Yiğit, Ahmet Çetinbaş ve Aykut Bora yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, TIR sürücüsü Yasin Güngör ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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