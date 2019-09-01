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Sivas’ta tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akçaağıl köyü mevkiinde meydan geldi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akçaağıl köyü mevkiinde meydan geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe halinde kurşun yüklü 62 E 500 İran plakalı tır, Akçaağıl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, Ş.U. (21) yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüler uzun uğraşlar sonrası Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas’a sevk edildi. İki şoförün de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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