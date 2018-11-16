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Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yılmaz Karaca (46) yönetimindeki 34 ED 877 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Erzincan Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Yılmaz (31) yaralandı.

Diğer kazada ise Ayhan Satek idaresindeki 49 D 6964 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, Mehmet Nedim Erkal (38), Tanju Koçeroğlu (28) ve Selçuk Satek (19) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan Muammer Yılmaz Sivas'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs otomobil Suşehri trafik kazası

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