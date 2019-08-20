Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Yıldırım (60) yönetimindeki 19 BS 189 plakalı yumurta yüklü tır, İmranlı'nın Piredede köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İmranlı, kaldırıldığı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Öte yandan, Asim Yalçın idaresindeki 16 LB 618 plakalı hafif ticari araç, İncesu mevkinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yalçın ile araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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