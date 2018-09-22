Sivas'ta trafik kazaları mobese kameralarında

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kimi zaman sürücülerin, kimi zaman da yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları, meydana gelen kazaları an be an kaydetti. Görüntülerde, kazaların büyük bir bölümünün sürücülerin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.
Kazalardan birinde, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce hafif ticari bir araç çarpıyor. Havada taklalar attıktan sonra karşı şeride düşen yaya, otomobilin altında kalıyor. Başka bir kazada Sivas Lisesi kavşağında karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarparak kaçıyor.
Tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami'sinin merdivenlerinden patenle kayan bir gencin ise düşüşü de kameralara yansıdı. Atatürk Caddesi üzerinde devrilip yan yatan motosikletin yayalara çarpma anı da kameralar tarafından kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum