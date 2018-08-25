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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 00:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Serhat Can Taştan (29) yönetimindeki 17 EU 131 plakalı kamyon, Geminbeli geçidi yakınlarında devrildi.

Kazada Taştan hayatını kaybederken, araçta bulunan Mesut Arslan (28) yaralandı.

Taştan'ın cenazesi otopsi yapılmak için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan Arslan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Zara ilçesi

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