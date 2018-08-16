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Sivas'ta trafik kazası: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 05:32 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 11 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiy göre, Seyithan Benek (38) idaresindeki 42 BZG 18 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolu Şarkışla ilçesi dörtyol ışıklı kavşakta Cemalettin Yürekli (25) yönetimindeki 01 KG 325 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fatma Benek, Hüsne ve Fazilet Daşbaş Sivas'a sevk edildi.

Benek ailesinin Yozgat’ta askerlik görevi yapan yakınlarının yemin törenine katılmak için Konya’dan yola çıktıkları öğrenildi.

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Sivas Şarkışla'da trafik kazası 11 yaralı

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