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Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 karayolu Akıncılar geçişi Ortaköy yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 karayolu Akıncılar geçişi Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Erzincan’dan Tokat istikametine gitmekte olan Turgay Çağdaş yönetimindeki 34 TL 6520 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan Emine Berk Çağdaş olay yerine hayatlarını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü

Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü

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