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Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Sivas’ta seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ta seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen F.D. yönetimindeki 58 FL 980 plakalı otomobil, park halindeki 58 BU 657 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü F.D. ve araçta bulunan M.Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıları Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

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