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Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri -Sivas kara yolu, Şarkışla ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi.

Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri -Sivas kara yolu, Şarkışla ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. B.M idaresindeki 58 T 6000 plakalı ticari taksi, kavşakta N.A. idaresindeki Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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