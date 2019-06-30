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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:47 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı girişinde meydana gelen kazada, Ahmet Çelik yönetimindeki 34 EA 4265 plakalı kamyonet, bulvar üzerinde park halindeki 58 NH 600 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada sürücü Çelik ile birlikte yanında bulunan İsmet Kağızman ve Erdal Akpolat yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Çelik itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sivas Trafik Kazası 3 Yaralı

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