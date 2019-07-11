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Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, S.G.

Sivas’ın Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 60 DR 958 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri yolu Gemerek ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan S.G. (39), Ş.N.G. (10) ve M.E.G. (2) yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücü S.G., rüzgarın şiddetiyle aracın savrulduğunu ifade etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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