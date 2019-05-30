HABER

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 18:13 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri -Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri -Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Kazada İstanbul’dan gelip Malatya’ya gitmekte olan L.A.(46) yönetimindeki 42 SL 280 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkıp takla atarak şarampole düştü. Araç sürücüsü ve araçta bulunan S.A.(38), E.A.(16) ve E.A.(12) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından L.A. ve S.A. Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamaralarına takıldıKuyumcu hırsızlığı güvenlik kamaralarına takıldı
Kuyumcu dükkanından 43 bin liralık küpe çaldılar (2)Kuyumcu dükkanından 43 bin liralık küpe çaldılar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.