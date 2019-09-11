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Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde B.S.Y. yönetiminde ki 53 DU 569 plakalı otomobil, U dönüş yaparken Cumhuriyet Üniversitesi istikametine gitmekte olan İ.B. yönetiminde ki 58 FT 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. 53 DU 569 plakalı otomobil çarpışmanın etkisi ile takla atarken 58 FT 701 plakalı otomobil ise tarlaya sürüklendi. Kazada 53 DU 569 plakalı otomobil sürücüsü B.S.Y ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Toplamda 4 yaralı uygulama ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün de kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı
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