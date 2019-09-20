Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. S. S. yönetimindeki 58 ER 288 plakalı otomobil ile G. M. yönetimindeki 58 BG 548 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan S.S., G.M., N.E.M.,E.S. yaralandı. Yaralılara Gemerek Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılırken yaralılardan S.S. Sivas’taki hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



