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Sivas’ta trafik kazası: 5 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir enerji firmasına çalışan taşeron işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Sivas’ta trafik kazası: 5 ağır yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir enerji firmasına çalışan taşeron işçileri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Gürün ilçesi girişi Bağarsıkdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürün istikametine gitmekte olan S.K. (27) yönetimindeki 61 AC 445 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza araç sürücüsünün yola çıkmayı başarıp yardım istemesi ile fark edildi. Araçta bulunan sürücü ile birlikte B.Y. (25), E.Ç.(19), E.K.(23) ve İ.E.(29) ağır yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile güçlüklü çıkartıldı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 5 ağır yaralı

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