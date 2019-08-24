Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sema Macit (40) yönetimindeki 34 ZE 6698 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akıncılar ilçesi yakınlarında, Yılmaz Kaplan'ın kullandığı 35 HA 0293 plakalı tırla çarpışarak devrildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü, araçta bulunan Çınar (5) Hayati (62) ve Zeynep Buse Macit (17) ile Rabia Şahin (17) yaralandı.
Akıncılar ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
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