Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuğba Yavuz yönetimindeki 58 BC 466 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun Aşağıada köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma Erinmez, Yasemin Erinmez Sancı, Fikriye, Şeyma ve Ayşe Yavuz, yaralandı.
Ulaş Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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