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  4. Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’tan Malatya istikametine giden Y.G.

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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