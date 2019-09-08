Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Zehni Keller yönetimindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Direkli Bedirli kavşağında Cuma Bozkurt idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Buğra Keller, Güngör Keller, Hıdır Eymen Bozkurt, Muhammet Bozkurt ve Mehmet Emin Bozkurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Yıldızeli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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