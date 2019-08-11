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Sivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimi

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu. Kurban kesim yerlerinde traktörlerin yanında kesim için buldozer kullanılması dikkat çekti. Bir sokak köpeği ise kesim yerinde bekleyerek verilen etleri yedi.
Sivas'ta bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Traktör ve kamyonetler yardımı ile kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Bu yıl pazar yerinde bir buldozerin de görev yapması dikkat çekti. Bacaklarından buldozere bağlanarak havaya kaldırılan boğalar kurban edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Belediyenin belirlediği kesim yerinde dolaşan bir sokak köpeği ise ilgi çekti. Hayvan kurban edenleri dikkatle izleyen 'Husky' kırması sokak köpeği verilen etleri yedi.

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Sivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimiSivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimiSivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimiSivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimi

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