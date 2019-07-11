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Sivas'ta 'Türkmenistan Kültür Günleri Konseri' düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kapsamında Türkiye ve Türkmenistan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin destekleriyle 'Türkiye'de Türkmenistan Kültür Günleri Konseri' düzenlendi.

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kapsamında Türkiye ve Türkmenistan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin destekleriyle 'Türkiye'de Türkmenistan Kültür Günleri Konseri' düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konsere, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradaliyev Gurbanmurat Şamuradoviç, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanliyev, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi konuşan Başkan Hilmi Bilgin, Şamuradoviç ile Amanliyev her iki ülkenin ortak değerleri üzerinde durarak dost ve kardeş olduklarını söyledi. Vali Salih Ayhan ise her iki ülkenin ortak bir kökten beslendiğini belirterek, "Kardeşlik hukukumuz devam ediyor, devam da edecektir. İnşallah her iki ülkenin ortaya koymuş olduğu vizyon ve beraberlik içerisinde birlikte yürüyüşümüz devam edecektir" dedi. Konuşmaların ardından Türkmen sanatçılar çeşitli koreografiler eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Gecede il protokolüne Türkmenistan lezzetlerinden oluşan sunum yapıldı.

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