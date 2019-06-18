HABER

Sivas'ta "Turna Eylem Planı Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Sivas, turnanın ülkemizde en yoğun bulunduğu ve ürediği yer durumunda. Kuş popülasyonunu daha da zenginleştirmek istiyoruz" -"İlimizde 5 yıllık çalışmada 53 turna halkalanıp 23'üne verici takılmıştır"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin biyolojik bir müze olduğunu, ülkede, yaklaşık Avrupa kıtasındaki kadar bitki ve hayvan türünün yaşamasının bu coğrafi önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Sivas'taki biyolojik çeşitliliğe ilişkin rakamlar veren Ayhan, şunları kaydetti:

"2014 yılında başlanıp 2016 yılında sona eren 'Sivas İlinin Biyoçeşitlilik İzleme Projesi' kapsamında ilimizdeki bitki ve hayvan türlerinin tespiti, nesli tehlike altında olan türler ve koruma eylem planına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin çalışmanın tamamlanmış olması sevindiricidir. Proje kapsamında ilimizde 3 kuş türü, 3 memeli türü, 4 sürüngen türü ve 5 bitki türü izlemeye alınmıştır. Beyazbantlı dağ engereği yılanının tür koruma eylem planının yapılmış olması ve türün izlenmesi geleceğe yönelik güzel bir çalışma olacaktır. Yine daha önce hakkında herhangi bir bilimsel çalışma yapılmayan ancak var olduğu bilinen bitki türlerinden Gezertere ile ilgili eylem planı çalışmalarının yapılması da endemik türlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır."

- 53 turna halkalandı

Turnaların Sivas'ta geniş bir popülasyona sahip olduğuna işaret eden Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivas, turnanın ülkemizde en yoğun bulunduğu ve ürediği yer durumunda. Planın yapıldığı ilk günden beri yapılan izleme ve envanter çalışmalarında ilimizde Tödürge, Kurugöl, Göydün, Durulmuş sazlıkları, Bingöl, Çığırgan, Sıraç, Çimen Yenice, Kaz, Aşağı Tepecik, Yukarı Tepecik, İçi Gölü gibi bölgelerde türün yuvalanma ve barınma maksatlı konakladığı görülmüştür. Ayrıca turna halkalama ve verici takılması konularında ilimizde 5 yıllık çalışmada 53 turna halkalanıp 23'üne verici takılmıştır. Sulak alanların kurutulmamasını, su rejiminin bozulmamasını, yer altı suyunun aşırı kullanımının ve saz tahribatının önüne geçilmesini, sulak alanların eko turizm amaçlı kullanılmasını, mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmemesini, yapılaşmanın ve kirliliğin önlenmesini, turna üreme alanlarında kampçılık, yaylacılık gibi insan faaliyetlerinin yapılmamasını, avcılığın olmamasını diliyoruz. Bunun sonucunda Sivas'ta kuş popülasyonunu zenginleştirmek istiyoruz."

- Sivas'ta 41 kişiye KKKA teşhisi konuldu

Sivas'taki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları hakkında da bilgiler veren Ayhan, bazı canlı türlerin avlanması veya yok edilmesinin başka türlerin kontrolsüz çoğalmasına ve insan yaşamını tehdit etmesine neden olduğunu ifade etti.

Kene ile mücadelenin, eko sistemin sağlıklı işleyişiyle mümkün olacağını vurgulayan Ayhan, "2019 yılında Türkiye geneli 50, ilimiz genelinde ise 41 vatandaşa KKKA teşhisi konmuş, 3 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir." dedi.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanı Selim Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ile çeşitli illerden uzman personel ve çok sayıda davetli katıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bilecik’te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıBilecik’te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Afyon’da şehit Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıAfyon’da şehit Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuş popülasyonu Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.