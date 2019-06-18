SİVAS (AA) - Sivas'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin biyolojik bir müze olduğunu, ülkede, yaklaşık Avrupa kıtasındaki kadar bitki ve hayvan türünün yaşamasının bu coğrafi önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Sivas'taki biyolojik çeşitliliğe ilişkin rakamlar veren Ayhan, şunları kaydetti:

"2014 yılında başlanıp 2016 yılında sona eren 'Sivas İlinin Biyoçeşitlilik İzleme Projesi' kapsamında ilimizdeki bitki ve hayvan türlerinin tespiti, nesli tehlike altında olan türler ve koruma eylem planına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin çalışmanın tamamlanmış olması sevindiricidir. Proje kapsamında ilimizde 3 kuş türü, 3 memeli türü, 4 sürüngen türü ve 5 bitki türü izlemeye alınmıştır. Beyazbantlı dağ engereği yılanının tür koruma eylem planının yapılmış olması ve türün izlenmesi geleceğe yönelik güzel bir çalışma olacaktır. Yine daha önce hakkında herhangi bir bilimsel çalışma yapılmayan ancak var olduğu bilinen bitki türlerinden Gezertere ile ilgili eylem planı çalışmalarının yapılması da endemik türlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır."