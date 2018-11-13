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Sivas'ta ucuz döner kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yeni açılan bir lokantada açılışa özel 5 liraya satılan dönerden almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Sivas'ta ucuz döner kuyruğu

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni açılan bir lokantada açılışa özel 5 liraya satılan dönerden almak isteyenler kuyruk oluşturdu.
Kent merkezinde, Atatürk Caddesi Eski Belediye Sokak'ta dün hizmete giren dönerci, açılışa özel kampanya düzenledi. 3 gün sürecek kampanyada ekmek arası 100 gram et döner 5 lira olunca, dükkan önünde kuyruk oluştu. İşletmeci Ömer Faruk Çınargil, dün rekor bir satış yaptıklarını ifade ederek, "Bu kalabalığın önemli nedenlerinden birincisi yeni ürüne elbette ilgi oluyor, ikincisi biz bu ürünün lezzetini Sivaslı hemşehrilerimizle buluşturmak için çok uygun bir fiyat yaptık, 5 liradan 3 gün boyunca hemşehrilerimize bu lezzeti tattıracağız. Daha sonra da 100 gram eti ekmek arasında soğan katkısıyla 8 liraya sunacağız. Dolayısıyla kalabalıklar birinci gün belki yeni bir yer açıldığı için oluştu, ama ertesi gün, aynı müşterilerimizi de gördük. Müessesemize ilgi artarak devam ediyor" dedi.
Kuyrukta bekleyen müşteriler de fiyatı uygun buldukları için dönerin tadına bakmaya geldiklerini söyledi.

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Sivas'ta ucuz döner kuyruğuSivas'ta ucuz döner kuyruğuSivas'ta ucuz döner kuyruğu

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