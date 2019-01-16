Sivas'ta ulaşıma kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya kara yolunun tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatılması nedeniyle sürücülerin bekleyişi sürüyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sivas-Malatya kara yolu dün, etkili olan kar ve tipi nedeniyle saat 14.30'da trafiğe kapatıldı. Ulaş ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri Sivas'tan Malatya istikametine araçların geçişine izin vermiyor. Aralarında otobüs, kamyon ve tırların da bulunduğu çok sayıda araç ilçe girişinde ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Tır şoförü Doğan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Divriği ilçesine gitmek için yola çıktığını ancak fırtına nedeniyle yolun kapatılmasından dolayı bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Mehmet Batur ise tır şoförü olduğunu ve dün saat 15.00'den bu yana yolun açılmasını beklediğini belirtti. Batur, tipi nedeniyle karla mücadele ekiplerinin çalışamaması dolayısıyla beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Samsun'dan yüklediği balıkları Diyarbakır'a götürmek üzere yola çıktığını anlatan tır şoförü Ferit Yüzbaşı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yoluna devam edemediğini söyledi.