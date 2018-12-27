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Sivas'ta üniversite öğrencisine terör propagandasından tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Sivas'ta üniversite öğrencisine terör propagandasından tutuklama

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencisi M.V'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK Sivas tutuklama

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