Sivas'ta üniversite öğrencisine terör propagandasından tutuklama

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencisi M.V'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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