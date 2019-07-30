HABER

Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kadın tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kadın tutuklandı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda ilçe otogarına İstanbul'dan otobüsle gelen kadın şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 119 extacy hap ve 40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandıSivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandı

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
Ankara’da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandıAnkara’da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldüTunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.