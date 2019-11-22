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Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince Ş.D.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince Ş.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, dört parça halinde 62,65 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ş.D. isimli şahsa uyuşturucu madde temin ettiği veya sattığı değerlendirilen Ö.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise şeffaf poşet içerisinde 64,80 sentetik bonzai, 856,10 gr hint keneviri tohumu ele geçirildi. R.U. isimli şahsın üst aramasında ise kağıda sarılı vaziyette 16,10 gr esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.
Olayla alakalı olarak Ş.D. ve R.U. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ö.U isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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