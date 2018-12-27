HABER

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti ve nitelikli hırsızlık suçları yaptıklarını tespit ettiği kişilere yönelik olarak Gemerek ilçesi ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 374 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, alüminyum folyo rulosu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 250 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, saksıya ekili bir kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...
Eşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezasıEşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

'Tek kişilik çeteyim, ağabeyler büyük bir çete çökertti'

İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

O ana şahit olan ilkokul çocukları kabusu yaşadı! Bir anda...

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.