HABER

Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne başvuran K.B. ve O.E., bazı kişilerin kendilerinden zorla para talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler U.D. (33), H.G. (31) ve F.D.'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı mağdur kişilerden aldıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerden F.D., zorla para istedikleri kişilerin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdıklarını iddia etti. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yağma' suçlamasıyla tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklamaSivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktıBeyazsu Mardinlileri hayran bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı canlı yayınında anlattı, herkes dehşete düştü! Ercan Gezer cinayetinde flaş gelişme

Antalya'da toplu mezar bulundu! 'Daha önce benzerine rastlamadık'

Antalya'da toplu mezar bulundu! 'Daha önce benzerine rastlamadık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.