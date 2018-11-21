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Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

SİVAS'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne başvuran K.B. ve O.E., bazı kişilerin kendilerinden zorla para talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler U.D. (33), H.G. (31) ve F.D.'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı mağdur kişilerden aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden F.D., zorla para istedikleri kişilerin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdıklarını iddia etti. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yağma' suçlamasıyla tutuklandı.

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