Sivas'ta yangın

SİVAS (AA) - Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kardeşler Mahallesi Kardeşler Ormanı mevkisinde otluk alanda yangını çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye Sivas Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki kuru otların yanarak ağaçlık alanlara doğru ilerlediğini gören ve haber için olay yerinde bulunan bazı gazeteciler de itfaiye ekiplerinden aldıkları küreklerle yangının söndürülmesine yardım etti.
Bazı çam ağaçlarının zarar gördüğü yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.
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