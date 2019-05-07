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Sivas'ta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 apartmana daha sıçrayan yangın, 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 apartmana daha sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışması sonucu söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Tepeardı Mahallesi'nde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın da bulunduğu apartmanın çatı katında bulunan evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, binanın bitişiğinde bulunan 3 apartmana daha sıçradı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri ve binaların altındaki iş yerleri tahliye edildi.

Suşehri, Zara, Akıncılar ve Koyulhisar itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın,3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 4 evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Evi yanan bazı kişiler, sinir krizi geçirdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, olay yerine gelerek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Suşehri yangın

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