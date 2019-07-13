HABER

Sivas'ta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bir markette başlayan ve 8 katlı apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir markette çıkan ve 8 katlı apartmana sıçrayan yangın zarara neden oldu.

Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Marketin üstündeki 8 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesi tutuştuğu için alevler apartmana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi, binadakiler dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü, markette ve apartmanın ilk 4 katında zarar oluştu.

Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştuSonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu
İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisiİstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas yangın

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.