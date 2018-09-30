Sivas'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Kardeşler Ormanı yakınlarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında kent merkezinde bulunan Kardeşler Ormanı yakınlarındaki çalılık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Kardeşler Ormanını tehdit ederken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından yangına Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ve arazözler yangında yetersiz kaldı. Aynı zamanda ihbarı alıp haber yapmak için yangın yerine gelen kentte görev yapan basın mensupları itfaiye ekiplerinden aldıkları küreklerle yangının söndürülmesine yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürülen yangında bazı çam ağaçları ve yeni dikilen fidanlar zarar gördü.
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