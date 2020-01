Sivas'ta yapılan Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır

Sivas'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesi büyük ölçüde tamamlandı. Millet bahçesinin bahar ayında hizmete gireceğini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Her yaşa hitap edecek özelliklere sahip bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca kente buradan daha büyük ikinci bir millet bahçesi daha kazandıracağız" dedi.

Kentte yıkılan eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesinde sona gelindi. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, içindeki yapıların tamamlandığı ve çevre duvarlarının tamamlandığı projede kış şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmedi. Son rötuşları yapılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan Millet Bahçesi, halkın kullanacağı düzeye ulaştı. İçerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alan millet bahçesi, görüntüsüyle ilgi çekerken, bölgeye de ayrı bir değer kattı.

'ŞEHRİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Projede yapılan son çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda şehre değer kazandıracak önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi. Müteahhit firmanın söylediği tarihte projeyi bitirdiğini belirten Başkan Bilgin, "İnşallah baharın gelmesiyle teslim alıp hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. 53 bin metrekare üzerine inşa edilmiş Anadolu'nun en güzel millet bahçelerinin birisinin içerisindeyiz. İçerisinde millet kıraathanelerinin olduğu, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği spor alanları, standartlara uygun yürüyüş yollarının olduğu çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah projenin bitimiyle birlikte devam eden çalışmalarımız var. Yapacağımız otoparkla birlikte burada tamamen bir yaşam alanı oluşmuş olacak. Her yaştan insana hitap edecek açık hava egzersiz alanları, basketbol, voleybol sahası, kaykay pisti ve iyi planlanmış dinlenme, spor ve etkinlik alanlarının olabildiği hoş bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu projede öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar şehrimiz için ne talep ettiysek yerine getirildi" dedi.

'YENİ BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA GELİYOR'

Sivas'a yeni bir Millet Bahçesi daha yapılacağının müjdesini veren Başkan Bilgin, "İnşallah ikinci millet bahçemiz de eski Numune Hastanesi ile 27 Haziran Parkı'nın birleşmesiyle oluşacak. 57 bin metrekarelik bir alanda, buradan daha büyük millet bahçesinin proje çalışmasına başladık. Geçen hafta TOKİ ile görüştük. Projeyi birlikte yapıyoruz. O alanda da inşallah şehir yoğunluğundaki otopark sorununu çözmek üzere büyük bir otopark planlıyoruz. Ayrıca yine orada da yeşil alanıyla, millet kıraathanesiyle, gençlik merkeziyle, kütüphanesiyle ve bol yeşil alanıyla birlikte ikinci millet bahçesini de şehrimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

'SİVAS'IN DAHA DA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Mevcut Millet Bahçesi alanının birkaç yıl sonra daha yeşil bir görüntüye kavuşacağını anlatan Başkan Bilgin, "Burada 3 bine yakın irili ufaklı ağaç dikildi. Yem yeşil bir alan olacak. Şu anda pek belli olmuyor ama büyüdüğünde, 2-3 sene sonra burası yem yeşil bir alan olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ın daha da güzel olacağına inanıyoruz. Böylesi bir tesise yakışır bir açılış yapmamız gerekiyor. Bahar aylarında buranın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Bilgin, millet bahçesinin yanına ise yeni bir nikah salonu inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Millet bahçesinin şehre değer katacağına inandıklarını belirten vatandaşlar ise "Hizmete girdiğinde burayı mutlaka ziyaret etmek istiyoruz. Her kesime hitap eden bölümleri var ve güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.