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Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, Sivas merkezli Iğdır ve Kahramanmaraş'ta 12 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumar ve bahis oynatılmak için banka hesabı ile GSM hattı temin ederek, bu yolla yüksek miktarda gelir elde ettikleri, temin ettikleri hesaplarda bulunan paraların ülke dışına çıkartılması konusunda aracı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltıSivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltıSivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

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