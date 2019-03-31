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Sivas'ta yeni başkan AK Parti'li Hilmi Bilgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını oyların çoğunluğunu alan AK Parti adayı Hilmi Bilgin (47) kazandı.

Sivas'ta yeni başkan AK Parti'li Hilmi Bilgin

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını oyların çoğunluğunu alan AK Parti adayı Hilmi Bilgin (47) kazandı.
AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, kentte kullanılan oyların yarıya yakınını alarak seçimi ilk sırada bitirdi. Seçimlerin favorilerinden biri olarak gösterilen Büyük Birlik Partisi adayı Doğan Ürgüp ise ikinci sırada kaldı.
HİLMİ BİLGİN KİMDİR?
Hilmi Bilgin, orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26'ncı Dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, bu sürede TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı.
Cumhurbaşkanlığının 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin, yerel seçimlerde Sivas'tan AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan Hilmi Bilgin orta düzeyde İngilizce biliyor.

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