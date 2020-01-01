HABER
  4. Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 2020 yılının ilk bebeği 3 kilo 65 gram ağırlığında doğan Zehre Melek adlı bebek oldu.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 2020 yılının ilk bebeği 3 kilo 65 gram ağırlığında doğan Zehre Melek adlı bebek oldu. Bebeğe il protokolü altın taktı.
Bekir-Ayşe Öztürk'ün 2'nci çocuğu 2020 yılının ilk dakikalarında Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift bebeklerine Zehra Melek adını verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın taktı. Anne Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini belirterek, kendileri için tesadüf olduğunu söyledi.
GÖREV BAŞINDA YENİ YILI KARŞILADILAR
Kentte görevli, polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2020 yılını görev başında karşıladı. İl genelinde güvenlik önlemi alan polisler, uygulama noktalarında denetimleri sıklaştırdıb. Ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Vali Salih Ayhan beraberinde il protokolüyle birlikte Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasını, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü, Altuntabak Polis Merkezi Amirliğini, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin ve itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Karşıyaka Köprüsü'nde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Ayhan, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, merkeze gelen bir çağrıya yanıt verdi, emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi. Ayhan, telsizle jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2020 yılına girecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti. Vali Ayhan, 2019 yılının Sivas açısından güzel geçtiğini vurgulayarak, "Çok özverili çalışmalar yapıldı, güzel çalışmalara imza atıldı. Huzur ve güven içerisinde bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde olacak" dedi.
Kent meydanında toplanan az sayıdaki kişi ise yeni yla dilek feneri uçurarak girdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralıKahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı
Doğum gününde anne olduDoğum gününde anne oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması! Alkolmetreyi polise üfletti!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler! Dilekleri bu oldu!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.