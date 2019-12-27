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  4. Sivas'ta yerli otomobil heyecanı

Sivas'ta yerli otomobil heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılırken, Sivaslılar bu anları ilgiyle takip etti.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılırken, Sivaslılar bu anları ilgiyle takip etti.
Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tanıtım törenini, Sivaslılar iş yeri ve kahvelerdeki televizyonlardan heyecanla takip etti. Esnaflık yapan Yasin Yuvacı yerli otomobili çok beğendiğini belirterek, "Araba görüntü olarak da tasarım olarak da çok iyi olmuş. Farlarının Türklüğün sembolü kurttan olması bizim için çok güzel bir şey. Trafikte görmeye biraz zamanımız var ama şu anda gördüğümüz pozisyon çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Türkiye için de çok büyük bir başarıdır. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.
Lansmanı dikkatle izleyenler de yerli otomobili çok beğendiklerini belirterek, trafikte görmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

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