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Sivas'ta yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'a götürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan yetiştiricileri, İstanbul'a büyükbaş kurbanlık sevkiyatına başladı.  Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, satış için İstanbul'un yolunu tutmaya başladı.

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan yetiştiricileri, İstanbul'a büyükbaş kurbanlık sevkiyatına başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, satış için İstanbul'un yolunu tutmaya başladı. Bayrama hazırlanan kurbanlar pazara ulaştırılmak üzere kamyon ve TIR'lara yüklenerek yola çıkarıldı.

İlçede 20 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kürşat ve Ali Yüzüak kardeşler, 2 yıldır besledikleri 50 büyükbaş kurbanlığı satmak için İstanbul’a sevk etti. Bütün hayvanları satmayı arzuladıklarını belirten Kürşat Yüzüak (36), "Allah izin verirse İstanbul Ataşehire götürerek satacağız. Bu sene kişi başı hisseler 2 bin liradan başlayıp 2 bin 500’e kadar çıkıyor. İstanbul'a sevkini yaptığımız hayvanlarımızın en düşüğünün canlı ağırlığı 600 kilo, en büyüğünün ağırlığı ise 1 ton. Fiyatları 10 bin ila 18 bin arasında. Kurbanlıklarımızı inşallah kazasız, belasız götürür satarız. 2 yılık emeğimizin karşılığını alırız. İstanbul’da bulunan hemşehrilerimizi Kösedağ Yaylaları'nda organik yetiştirmiş olduğumuz kurbanlıklarımızı görmeye, satın almaya davet ediyorum. Şimdiden Allah herkesin kurbanını kabul etsin kesemeyenlere de bir dahaki seneye nasip etsin" dedi.

Her yıl bu şekilde 35-50 arasında büyükbaş havyanı İstanbul'a götürdüklerini anlatan Yüzüak, "Bu yıl da büyük zorluklarla ve emeklerle organik bir şekilde yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı İstanbul'daki hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden kurbanlık hayvanlarımızın yol sevkiyat belgelerini aldık, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Nasip olursa yarın İstanbul'dayız" dedi.

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